Κορονοϊός - lockdown: αναλυτικά τα μέτρα για την εστίαση, τα σχολεία και τις μετακινήσεις

Επιστρέφει στην καθημερινότητα των πολιτών το 13033. Ποιες επιχειρήσεις θα μείνουν ανοιχτές. Τι ισχύει σε σχολεία, φροντιστήρια, κομμωτήρια, ΜΜΜ.

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη του lockdown σε ολόκληρη τη χώρα, από το Σάββατο στις 6:00 το πρωί και για τρεις εβδομάδες, με στόχο τον περιορισμό της γρήγορης εξάπλωσης του κορονοϊού που χαρακτηρίζει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν είναι σχεδόν ίδια με αυτά της πρώτης καραντίνας, του Μάρτη, με δύο μόνο βασικές διαφορές:

Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους που ισχύει αυτή τη στιγμή, παραμένει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως και η απαγόρευση επιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς χρήση μάσκας.

Δεύτερον, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν ανοιχτά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια θα εφαρμόζεται και αυτή τη φορά η διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης.

Με sms οι μετακινήσεις

Όπως και την άνοιξη, από το Σάββατο και για 3 εβδομάδες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία, καθώς οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή η συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη. Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους. Ενώ για τη μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου.

Όλα τα σχετικά έντυπα, καθώς και αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση για τους ακόλουθους λόγους:

Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση δηλαδή σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.

Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.

Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (δηλαδή παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.

Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Κατά τις βραδινές ώρες οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί, καθώς και οι λόγοι που δικαιολογούν μετακίνηση αυτές τις ώρες περιορίζονται σε λόγους εργασίας, υγείας, ατομικής άσκησης ή μετακίνησης με κατοικίδιο γύρω από την περιοχή κατοικίας μας.

Με αρνητικό τεστ η είσοδος τουριστών στη χώρα

Από τη Δευτέρα όσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι και 48 ώρες πριν, ενώ για όσους εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 5 ημερών, μέχρι και την επόμενη Τρίτη για την είσοδο από τα χερσαία λόγω pcr. Ενώ η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Παραμένει επίσης υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF για όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο μας, ενώ από τη Δευτέρα υποχρέωση συμπλήρωσης PLF ισχύει και για όσους ταξιδεύουν προς το εξωτερικό.

Η αεροπορική μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία, επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας.

Οι μετακινήσεις μεταξύ νομών…

Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών, με εξαίρεση τους 4 λόγους που αναφέρθηκαν.

Για τη επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας Ε1 ή Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται από τον ιστότοπο www.aade.gr.

Τα σχολεία…

Ανοιχτά μένουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες τους και τα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής.

Τα γυμνάσια και τα λύκεια από τη Δευτέρα θα λειτουργούν με καθεστώς τηλε-εκπαίδευσης, ενώ η τηλε-εκπαίδευση συνεχίζεται και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με τηλε-εκπαίδευση θα λειτουργούν επίσης τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης.

Ανοιχτά και κλειστά καταστήματα

Ανοιχτά μένουν τα ξενοδοχεία, στα οποία δίνεται δυνατότητα αναστολής, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας και από τον τριτογενή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Όπως και την άνοιξη η λειτουργία του λιανεμπορίου αναστέλλεται, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα. Και σε αυτή τη φάση της αναστολής εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

Η αναστολή λειτουργίας δεν περιλαμβάνει επίσης το λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης με παράδοση κατ’ οίκον (ΚΑΔ 47.99.85.01). Επιτρέπεται, επίσης, η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρυκοΐας αλλά μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό που δίνεται από τους ίδιους καταστηματάρχες.

Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η λειτουργία κομμωτηρίων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, γυμναστηρίων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Αναστολή λειτουργίας ισχύει και για τις εμποροπανηγύρεις και τις Κυριακάτικες αγορές, τους παιδότοπους, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα ψυχαγωγίας και τα θεματικά πάρκα, τα κέντρα διασκέδασης, τους κινηματογράφους, τους συναυλιακούς χώρους, τις θεατρικές παραστάσεις και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, τα συνέδρια και τις εκθέσεις.

Ειδικά για τα κομμωτήρια, δίνεται παράταση 2 ημερών, μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν και το Σάββατο και την Κυριακή, εφόσον βέβαια το επιθυμούν, με την αναστολή τους να ξεκινά από τη Δευτέρα στις 6 το πρωί.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και όπως και την άνοιξη οι συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους μπορούν να απευθύνονται στους δήμους τους και να τη λαμβάνουν μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τέλος, αναστέλλεται και η λειτουργία της εστίασης, επιτρέπεται όμως η παράδοση κατ’ οίκον (delivery) και η παραλαβή από το κατάστημα (takeaway), η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό λόγο μετακίνησης των πολιτών.

Ο αθλητισμός…

Όσον αφορά στον αθλητισμό επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 3 άτομα συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, σε ατομικά αθλήματα όπως αντισφαίριση, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα και ποδηλασία και τα υπόλοιπα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League, Europa League, EuroLeague, BCL) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της UEFA, της FIBA και της Euroleague.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

ΜΜΜ και ταξί

Για τις μεταφορές, παραμένει η πληρότητα στο 65% για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ για τα ταξί και τα ΙΧ επιτρέπεται 1 επιβάτης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται για λόγους υγείας, ιατρικούς λόγους, ενώ ο περιορισμός δεν ισχύει και στην περίπτωση γονέων με ανήλικα τέκνα.

Στα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζει να επιτρέπεται 1 συνοδός ανά ασθενή, ενώ συνεχίζει να ισχύει η αναστολή του επισκεπτηρίου σε δομές πρόνοιας (όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων).

Παραμένει επίσης, υποχρεωτική η τηλε-εργασία σε ποσοστό 50% για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για το Δημόσιο σημειώνεται ότι αύριο Παρασκευή στις 12 στο Υπουργείο Εσωτερικών ο αρμόδιος Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος θα παραχωρήσει συνέντευξη για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο Δημόσιο τομέα.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με εξαίρεση τις περιπτώσεις επείγοντος.