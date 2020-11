Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: στελέχη των Ρεπουμπλικάνων παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ

Εκλεγμένα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, αποστασιοποιούνται από τις καταγγελίες Τραμπ για νοθεία στις εκλογές.

Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί αποστασιοποιήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατήγγειλε χθες «νοθεία» στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε πολιτείες-κλειδιά.

«Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τρελό», έκρινε ο Άνταμ Κίνζινγκερ, βουλευτής που εκλέγεται στο Ιλινόι. Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανησυχίες για νοθεία, πρόσθεσε, θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Τάχθηκε εναντίον της διασποράς «παραπληροφόρησης».

«Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανένας τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος απόψε χωρίς να υπονομεύσει τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα μας. Η Αμερική καταμετρά τις ψήφους, και πρέπει να σεβαστούμε τα αποτελέσματα, όπως κάναμε πάντα», σημείωσε ο Λάρι Χόγκαν, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ.

«Εάν οποιοσδήποτε διαθέτει αποδείξεις ότι έγινε κάτι παράνομο, πρέπει να τις παρουσιάσει και το ζήτημα να διευθετηθεί. Οτιδήποτε λιγότερο πλήττει την ακεραιότητα των εκλογών μας, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας», σημείωσε ο Πολ Μίτσελ, βουλευτής που εκλέγεται στο Μίσιγκαν.

Ο γερουσιαστής Πατ Τούμι, ο οποίος εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια, επισήμανε από την πλευρά του ότι δεν έχει δει απολύτως καμία απόδειξη πως διαπράχθηκε εκτεταμένη νοθεία.