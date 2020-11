Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: έκτακτα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο

Ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, λόγω αυξημένης ζήτησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΙΝΟΣΕ και «λόγω εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης και για την αποφυγή συγχρωτισμού στις αμαξοστοιχίες της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει εκτάκτως όλα τα δρομολόγια Intercity στον άξονα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα, το Σάββατο 07.11.2020 και την Κυριακή 08.11.2020».

Όσοι επιβάτες έχουν δικαίωμα μετακίνησης από νομό σε νομό - βάσει των κανόνων που ισχύουν - μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε αμαξοστοιχίες ανά κατεύθυνση, από σήμερα Παρασκευή και για το Σαββατοκύριακο, τηρώντας πάντα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θυμίζουμε ότι, η χρήση μάσκας κατά την διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική, χωρίς εξαιρέσεις.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. έχοντας ως προτεραιότητα το ασφαλές ταξίδι, έχει εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού της».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .