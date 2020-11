Οικονομία

Υπουργείο Μετανάστευσης: χρηματοδότηση των πρώτων δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Ποιοι δήμοι χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό 1.861.781,07 €, για δημοτικά έργα που σχετίζονται με την διαχείριση του μεταναστευτικού.

Εγκρίθηκαν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθειά διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος, με βάση τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το νόμο 4662/20 και την υπ’αριθμ. 3999/2020 ΚΥΑ.

Οι δήμοι Ζηρού, Ιωαννιτών, Κατερίνης, Λαρισαίων, Λαυρεωτικής, Χίου, Δυτικής Λέσβου, Πωγωνίου και Σερρών χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό 1.861.781,07 €, για δημοτικά έργα που σχετίζονται με την διαχείριση του μεταναστευτικού, μετά από προτάσεις που οι ανωτέρω δήμοι κατέθεσαν, κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου.

Ειδικότερα, στον Δήμο Ζήρου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Φιλιππιάδα, στο Δήμο Ιωαννιτών χρηματοδοτείται η βελτίωση υποδομών στη Κοινότητα του ΚάτσικαΚατσικά , στο Δήμο Κατερίνης οι εργασίες αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος στη Κάτω Μηλιά, στο Δήμο Λαρισαίων έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού των οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου, στο Δήμο Λαυρεωτικής η ασφαλτόστρωση δρόμων γύρω από τη δομή, στο Δήμο Χίου η αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού και η επισκευή τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου η τελική διάθεση αποβλήτων ναυτιλιακού εξοπλισμού των προσφυγικών ροών, στο Δήμο Πωγωνίου η συντήρηση δημοτικών κτιρίων της Κοινότητας των Δολιανών, και στο Δήμο Σερρών η αναμόρφωση παιδικής χαράς αλλά και δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων.

Η Αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου Αλληλεγγύης και η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων συνεχίζει την παραλαβή και αξιολόγηση των υπόλοιπων προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τους Δήμους, ώστε σύντομα να προχωρήσουν και οι χρηματοδοτήσεις νέων έργων.