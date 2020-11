Κοινωνία

Πειραιάς: Πυρκαγιά σε ισόγειο στη Θηβών

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε ισόγειο επαγγελματικό χώρο, επί της οδού Θηβών, στον Πειραιά.

Στην περιοχή έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Λίγο πριν από τις 19:30 η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως κατεσβέσθη η φωτιά.