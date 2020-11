Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλόπουλος: γεμίζουν οι ΜΕΘ στην Θεσσαλία - Μεταφορά ασθενών στην Λαμία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας «κρούει τον κώδωνα» στους πολίτες και τονίζει την αξία της πρόληψης και της τήρησης των μέτρων.