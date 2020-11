Κοινωνία

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο

Θρήνος για τον άτυχο νέο, ο οποίος έχασε την ζωή του σε δυστύχημα, τα ξημερώματα.

(εικόνα αρχείου)

Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στην άσφαλτο τις τελευταίες ώρες στην χώρα, καθώς μετά τον θάνατο του Κώστα Μαρίνουν στην Ηλεία και το άσχημο παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα σε έναν 20χρονο παλικάρι στο Σουληνάρι Μεσσηνίας, ακόμη ένας νέο άνθρωπος έχασε την ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, στην Αττική, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος εξετράπη της πορείας του.

Μετά από ανεξέλεγκτη διαδρομή το όχημα κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου νέου.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία