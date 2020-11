Κοινωνία

Γυναικολόγος: ούτε ξέρω ποιες με μήνυσαν για σεξουαλική παρενόχληση

Σοκαρισμένος δηλώνει ο ιατρός για την «βροχή από μηνύσεις» και τις ανατριχιαστικές περιγραφές σε βάρος του, ακόμη και σε γυναίκες στον 8ο μήνα της κύησης.

Για 12 μηνύσεις από τις 17 που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα εις βάρος του κλήθηκε να καταθέσει ανωμοτί για την 20η Νοεμβρίου 2020, με νέα κλήση που επιδόθηκε χθες στους πληρεξούσιους συνηγόρους του κ. Κ. Αβδελή και Μ. Κουτσούκο, ο καταγγελλόμενος για σεξουαλικά εγκλήματα γυναικολόγος μαιευτήρας.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», τρεις δικογραφίες έχουν σχηματιστεί και εκκρεμούν ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου ως αυτοτελείς, παρότι έχουν κοινή βάση και ίδιο μηνυόμενο, εις βάρος του καταγγελλόμενου γυναικολόγου – μαιευτήρα για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της εξύβρισης.

Αρχικώς δύο μηνύσεις που ασκήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου την 12η Οκτωβρίου 2020, επρόκειτο να εξεταστούν πρώτες με την λήψη ανωμοτί καταθέσεως από τον καταγγελλόμενο.

Χθες κλήθηκε ωστόσο εκ νέου προκειμένου να λάβει προθεσμία για την δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του και περιλαμβάνει 10 ακόμη μηνύσεις. Η προθεσμία που του δόθηκε είναι η ίδια.

Η τρίτη δικογραφία που περιλαμβάνει 4 μηνύσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμη συσχετιστεί με ακόμη μια μήνυση που ασκήθηκε τελευταία.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Αβδελής, ο γυναικολόγος δηλώνει σοκαρισμένος από όλα όσα γράφονται εις βάρος του. Σοκαρισμένη όμως είναι και η οικογένειά του.

Ο δικηγόρος κ. Μανώλης Κουτσούκος, μιλώντας στο iefimerida.gr δήλωσε τα εξής: «Ο πελάτης μου παραμένει σε κατάσταση σοκ. Παρακολουθεί τα όσα γράφονται στον Τύπο και περιμένει να λάβει γνώση του περιεχομένου των καταγγελιών. Μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι γυναίκες».

Πηγή: dimokratiki.gr