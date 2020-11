Αθλητικά

Εζελντίν Μπαχαντέρ: ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο (εικόνες)

Ποιο μήνυμα στέλνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που συμμετέχιε σε επίσημους αγώνες. Εχει γίνει παπούς ήδη έξι φορές.

«Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε ο Αιγύπτιος Εζελντίν Μπαχαντέρ, περιγράφοντας την είσοδό του στο Guinness World Records, αφού έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε επίσημο αγώνα, όταν αγωνίστηκε στην 3η κατηγορία της Αιγύπτου στις 6 Μαρτίου.

Παππούς έξι φορές, ο Μπαχαντέρ, ο οποίος έγινε 75 ετών την περασμένη Τρίτη, αγωνίστηκε με την ομάδα του «6 Οκτωβρίου» εναντίον της Ελ Άιάτ τον περασμένο μήνα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, όταν έπαιξε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τον σύλλογό του και σημείωσε γκολ, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ.

«Πάντα λαχταρούσα να παίξω για έναν μεγάλο σύλλογο, αλλά παρέμεινε απλώς ένα όνειρο. Άρχισα λοιπόν να επιδιώκω έναν άλλο στόχο, όταν ανακάλυψα ότι ο γηραιότερος παίκτης που έπαιζε επαγγελματικά, ήταν ένας 53χρονος επιθετικός (σ.σ. ο περίφημος Ιάπωνας, Καζουόσι Μιούρα). Βλέποντας το τεράστιο χάσμα ηλικίας ανάμεσα σ΄ εμένα και σ΄ αυτόν, αποφάσισα να το δοκιμάσω. Στην αρχή, δεν είπα σε κανέναν για τον στόχο μου και προσπαθούσα να παρακινήσω τον εαυτό μου, αλλά όταν η οικογένειά μου το έμαθε, με ενθάρρυνε πολύ», είπε ο Μπαχαντέρ στην διάρκεια συνέντευξής του στην ιστοσελίδα της FIFA (fifa.com).

«Η πανδημία του κορονοϊού είχε αρνητικό αντίκτυπο σ΄ εμένα, ειδικά επειδή το πρωτάθλημα είχε ανασταλεί μόλις δύο ημέρες πριν από το δεύτερο παιχνίδι που επρόκειτο να παίξω. Αυτό ήταν ένα σοκ για εμένα, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, έκανα προπόνηση με τον γιο μου και παρακολούθησα πολλές προπονήσεις στο διαδίκτυο, ώστε να μπορώ να τις κάνω στο σπίτι. Αυτή η περίοδος επηρέασε την προετοιμασία μου, επειδή η προπόνηση με μία ομάδα είναι πολύ διαφορετική από την προπόνηση στο σπίτι», πρόσθεσε.

«Οι συμπαίκτες μου με υποδέχθηκαν ζεστά. Μιλήσαμε και γελάσαμε πολύ, αλλά στη συνέχεια μου είπαν ότι περίμεναν έναν ηλικιωμένο που θα τους αντιμετώπιζε σαν παιδιά! Μου ζήτησαν αμέσως να κάνω κάποια σουτ. Το έκανα και ήταν καλά, οπότε ήταν ευχαριστημένοι στο τέλος», συμπλήρωσε.

Ο πρώτος αγώνας του Μπαχαντέρ, ήταν τον Μάρτιο με αντίπαλο την Τζίνιους, σε ηλικία 74 ετών και 125 ημερών (!), όπου μάλιστα σκόραρε: «Ήμουν τόσο νευρικός και αυτό που το έκανε πιο δύσκολο ήταν το πρήξιμο των μυών μου στο γόνατο και στη μέση, αλλά οι συμπαίκτες μου με ενθάρρυναν πολύ. Μόλις άρχισε ο αγώνας, με παρέσυρε η ατμόσφαιρα και ο εκνευρισμός εξαφανίστηκε. Ήλπιζα να σημειώσω ένα γκολ, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Παίξαμε ενάντια σε μια σκληρή ομάδα που έδινε μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό από την κατηγορία. Μας δόθηκε πέναλτι στα τελευταία λεπτά και το εκτέλεσα με επιτυχία», είπε.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο Μπαχαντέρ έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα ενάντια στην Ελ Αιάτ, οπότε και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που ολοκλήρωσε δύο αγώνες.

«Δεν ήταν εύκολο, γιατί είχα μία λοίμωξη στο αυτί δύο εβδομάδες πριν από το παιχνίδι. Έχασα κάπως την ισορροπία μου και η κίνηση μου επηρεάστηκε, οπότε δεν μπορούσα να ολοκληρώσω μια προπόνηση και φοβόμουν ότι θα χάσω το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένιωσα επίσης ζάλη. Επιπλέον, οι δύο ομάδες φορούσαν παρόμοιες φανέλες που καθιστούσαν τα πράγματα πιο δύσκολα. Ωστόσο, όλοι οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής επέμειναν να παίξω ολόκληρο τον αγώνα. Κατάφερα να σημειώσω το δεύτερο γκολ της ομάδας μου», τόνισε και πρόσθεσε: «Φυσικά, αυτό που έκανα θα δώσει κίνητρο στους παίκτες, ιδιαίτερα καθώς πολλοί αποχωρούν από την ενεργό δράση σε σχετικά μικρές ηλικίες. Θα ήθελα να προτείνω την ιδέα διοργάνωσης τουρνουά για παίκτες άνω των 40 ετών. Θα έδινε την ευκαιρία σε πολλούς παίκτες να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση και να δείξουν τις ικανότητές τους. Θα αποδείξει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός».

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που συμμετείχε ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί. Ετσι, ο Μπαχνατέρ, ρωτήθηκε από την ιστοσελίδα της FIFA εάν ονειρεύεται να... αγωνιστεί στην εθνική ομάδα.

«Θα συνεχίσω να προπονούμαι σκληρά και να βελτιώνω τις ικανότητές μου και αν προκύψει μια ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτώ σίγουρα. Πιστεύω ότι έχω πετύχει κάτι που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε με θέληση και αποφασιστικότητα. Η διατήρηση ενός καλού επιπέδου και φυσικής κατάστασης, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, είναι δύσκολη. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω να παίζω και να προπονούμαι γιατί μου αρέσει πολύ να παίζω ποδόσφαιρο και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον», απάντησε ο «γερόλυκος» Αιγύπτιος.

