Βρούτσης στον ΑΝΤ1: Τι ισχύει για τις υπερωρίες - Στήριξη σε όλους για το lockdown (βίντεο)

Ποιοι θα πάρουν επιστροφή 600 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και ποιοι καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά για 3 έτη. Ο κατώτατος μισθός, η μείωση των εισφορών και τα μέτρα στήριξης εν μέσω πανδημίας.

«Πάντα θα υπάρχει μια κοινωνική ομάδα που θα ζητά κάλυψη, όμως να ξέρουν όλοι ότι καμία ομάδα δεν θα μείνει ακάλυπτη», είπε ο Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, ενώ απαντώντας σε ερώτημα τηλεθεατή είπε ότι έχει υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «κανένας στην Ελλάδα δεν μένει ακάλυπτος. Στην χώρα μας έχουμε ένα από τα πιο αξιόπιστα δίκτυα κοινωνικών παροχών και σήμερα όλοι οι πολίτες που είναι εκτός αγοράς εργασίας και δεν έχουν άλλα εισοδήματα καλύπτονται από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, από το επίδομα παιδιών και το ευρωπαϊκό ταμείο ΤΕΒΑ για την διανομή τροφίμων».

«Ο κόσμος του τουρισμού επλήγη φέτος περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες. Καλύψαμε αυτόν τον κόσμο όσο μπορούσαμε, μάλιστα επεκτείναμε και για τον Οκτώβριο την κάλυψη και ασφαλιστικά και με το επίδομα των 5324 ευρώ για να γίνει η «γέφυρα» και να περάσουν μετά στο επίδομα ανεργίας», είπε ο κ. Βρούτσης.

Αναφορικά με καταγγελίες από τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, για μαζικές απολύσεις εργαζόμενων, λίγες ώρες και ημέρες πριν από την έναρξη του Lockdown, ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε ότι εφόσον υπάρχουν σχετικές καταγγελίες θα ελεγχθούν από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και εφόσον υπάρξουν παρανομίες θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα.

Σε ότι αφορά την πληρωμή των υπερωριών, ο Υπ. Εργασίας είπε ότι δεν αλλάζει κάτι με το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή, ότι το 8ώρο παραμένει πυλώνας σε ότι αφορά τα εργασιακά στην Ελλάδα και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά τυχόν ώρες που θα εργαστούν υπερωριακά.

Ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι υπάρχουν ανυπόστατα δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου σε ότι αφορά την διευθέτηση του ωραρίου εργασίας, αναφέροντας ότι «κάποιοι προσπάθησαν να αλλοιώσουν την αλήθεια για μικροκομματικούς λόγους» και υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο πλαίσιο που ίσχυε και το οποίο διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ακόμη ότι «στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στην Βουλή, η πρώτη διάταξη θα αφορά την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες συνολικά (σημ: 0,9 από τον Ιούλιο του 2020 και κατά 3 μονάδες από την Πρωτοχρονιά του 2021), προκειμένου να ενισχυθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και να υπάρξει καλύτερο περιβάλλον για την αύξηση της απασχόλησης».

Ο Γιάννης Βρούτσης σημείωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή και η διάταξη που μετατρέπει σε σχέσεις σταθερής εργασίας το πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας με το οποίο απασχολούνταν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, κυρίως ως delivery.

Για τον κατώτατο μισθό είπε ότι αυξάνεται στην Ελλάδα με όρους πραγματικής οικονομίας, βάσει μηχανισμού που θεσπίστηκε επί υπουργίας του το 2013 και ισχυροποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε, βάσει των αντοχών της οικονομίας και των ρεαλιστικών δεδομένων. Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε μεταβολή του κατώτατου μισθού το 2020, σημειώνοντας ότι «τυχόν αύξηση ίσως είχε και αντίθετα αποτελέσματα, μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε».

Σε ότι αφορά τα αναδρομικά από ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που καλούνται να πληρώσουν 800.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες, είπε ότι αφορά την μεταβολή του νόμου που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ για σχέση εισοδήματος – ασφαλιστικών εισφορών, η οποία άλλαξε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι αφορά εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 και προηγούμενων ετών. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης αυτής, θα λάβει επιστροφή από τον e-ΕΦΚΑ, το ύψος των οποίων μεσοσταθμικά θα είναι 600 ευρώ.