Κορονοϊός – φυλακές Διαβατών: Σε τρεις ζώνες οι κρατούμενοι

Αναλυτικά η ανακοίνωση απο την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Με αφορμή τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται στις δικαστικές φυλακές Διαβατών, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής αναφέρει αναλυτικά τα γεγονότα και τονίζει:

“Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων η κινητοποίηση στο κατάστημα κράτησης Διαβατών ήταν άμεση και οι φυλακές χωρίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ σε τρεις ζώνες, μετά την ανακατανομή των κρατούμενων κι αφού διενεργήθηκαν απολυμάνσεις και τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Στον πρώτο χώρο διαμένουν οι κρατούμενοι που διαγνώστηκαν με κορoνοϊό, στον δεύτερο βρίσκονται όσοι βγήκαν αρνητικοί στα τεστ και στον τρίτο χώρο όσοι δεν έχουν ελεγχθεί αλλά δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε ελέγχους σε όλο το κατάστημα κράτησης, οι θερμομετρήσεις και απολυμάνσεις είναι καθημερινές, έχει μοιραστεί άμεσα υγειονομικό υλικό (γάντια, μάσκες) και γίνονται συνεχώς τεστ και ιχνηλάτηση των επαφών των θετικών κρουσμάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη διεύθυνση και τους εργαζόμενους για την υλοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος ενώ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα βρεθεί στις δικαστικές φυλακές Διαβατών η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.