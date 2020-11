Αθλητικά

ΑΕΛ – Λαμία: Αναβολή λόγω κορονοϊού

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο αγώνας αναβλήθηκε. Η ανακοίνωση της Super League.

Μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ, σχετικά με τα κρούσματα κορονοϊού που βρέθηκαν στην ομάδα, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Λαμία στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος προχώρησε στην αναβολή της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΕΛ - Λαμία, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση έκτακτων θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές και στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Έπειτα από τον τακτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε την Παρασκευή, ένας ποδοσφαιριστής βρέθηκε θετικός και βάσει Πρωτοκόλλου δεν υπήρχε θέμα αναβολής αγώνα. Κατά τη σημερινή ημέρα, ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΑΕΛ παρουσίασε συμπτώματα και μετά από επανέλεγχο διαπιστώθηκαν επιπρόσθετα κρούσματα σε ποδοσφαιριστές και στέλεχος της ΠΑΕ ΑΕΛ. Κατόπιν σχετικής απάντηση της ΓΓΑ αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα.

Η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων».