Οικονομία

Η Γενική Γραμματέας Εργασίας στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα του lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα δίνει η Άννα Στρατινάκη για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και ανέργων κατά τη διάρκεια του lockdown.