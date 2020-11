Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έρευνα για το πού κολλάει σε περίοδο lockdown

Μεγάλη έρευνα διενέργησαν επιστήμονες από την Ισπανία, μία από τις χώρες που επλήγη τόσο από το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Η συμβίωση στο ίδιο σπίτι με κάποιον που έχει Covid-19 αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 60 φορές, αν βγάζει κάποιος το σκύλο του βόλτα στο πάρκο ο κίνδυνος μόλυνσης του ανθρώπου αυξάνει κατά 78%, ενώ η κατ' οίκον παράδοση των προϊόντων του σούπερ-μάρκετ αυξάνει τον κίνδυνο κατά 94%. Ο κίνδυνος εργασίας εκτός σπιτιού εκτιμάται ότι αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 76%.

Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι διαπιστώσεις μίας ισπανικής έρευνας, με βάση την εμπειρία της χώρας από το πρώτο εθνικό lockdown κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γρανάδα και της Ανδαλουσιανής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με επικεφαλής τη δρα Κριστίνα Σάντσεζ Γκονζάλεζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό περιβαλλοντικών ερευνών «Environmental Research», μελέτησαν δειγματοληπτικά 2.086 άτομα.

Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι οι κάτοχοι σκύλων πρέπει να παίρνουν πολύ προσεκτικά μέτρα υγιεινής, καθώς η μόλυνσή τους μπορεί να προέλθει είτε άμεσα από το ίδιο το ζώο είτε έμμεσα εάν αυτό μολυνθεί από τον ιό όταν βγαίνει έξω (π.χ. από κάποιο αντικείμενο ή επιφάνεια σε πάρκο). «Από επιστημονική άποψη δεν υπάρχει δικαιολογία να κλείνουν οι παιδικές χαρές για την αποτροπή των λοιμώξεων, αλλά να παραμένουν ανοικτά τα πάρκα, όπου κυκλοφορούν οι σκύλοι, όταν υπάρχουν πολυάριθμα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως οχήματα του κορονοϊού SARS-CoV-2», αναφέρουν οι ερευνητές. Η ύπαρξη γάτας ή άλλου κατοικίδιου στο σπίτι δεν αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης των ανθρώπων.

«Εν μέσω πανδημίας και εν απουσία μίας αποτελεσματικής θεραπείας ή εμβολίου, τα προληπτικά μέτρα υγιεινής είναι η μοναδική σωτηρία και αυτά τα μέτρα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζονται στους σκύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη μελέτη μας, αυξάνουν άμεσα ή έμμεσα τον κίνδυνο μόλυνσης κάποιου», τόνισε η Σάντσεζ Γκονζάλεζ.

Ένα από πιο αποτελεσματικά μέτρα υγιεινής, το οποίο βοηθά να μειωθεί (έως 94%) ο κίνδυνος μόλυνσης, σύμφωνα με τους Ισπανούς ερευνητές, είναι η άμεση απολύμανση των προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το σούπερ-μάρκετ, ιδίως αν αυτά έχουν παραδοθεί στο σπίτι με delivery. Η μελέτη θεωρεί το μέτρο πιο αποτελεσματικό ακόμη και από τη χρήση μάσκας και γαντιών, την απολύμανση των παπουτσιών ή το πλύσιμο των ρούχων μετά την επιστροφή στο σπίτι.