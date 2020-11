Παράξενα

Οικογένεια έκανε 14 γιους μέχρι να φέρει στον κόσμο μια κόρη (εικόνες)

Η υποδοχή της μικρής Μάγκι στην πολύτεκνη οικογένεια με το ρεκόρ γιων.

Με την…15η κατάφερε μια οικογένεια να κάνει κορίτσι.

Ο λόγος για μία πολύτεκνη από το Μίσιγκαν έκανε 14 αγόρια, για να καταφέρει να φέρει στον κόσμο τελικά ένα κοριτσάκι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1993 και ήταν μαζί από τότε που ήταν στο σχολείο. Σήμερα στα 45 τους και μετά από τρεις δεκαετίες προσπαθειών, γιορτάζουν την έλευση της πρώτης κόρης τους, Μάγκι, μαζί με τους 14 γιους τους.

Η οικογένεια, όμως, δεν είναι άγνωστη στα Μέσα, αφού για χρόνια τώρα γίνονται πρώτο θέμα στις τοπικές εφημερίδες και μάλιστα έχουν αποκτήσει και το δικό τους τηλεοπτικό σόου.

Όταν το 2018 γεννήθηκε ο 14ος γιος τους, είπαν ότι ποτέ δεν μαθαίνουν το φύλο του μωρού πριν γεννηθεί.

Ο μεγαλύτερος γιος, 28 ετών, δήλωσε ότι τους πήρε πολλά χρόνια για να προσαρμοστούν με την υποδοχή ενός κοριτσιού στο σπίτι τους, αλλά όπως είπε, αυτό που πρέπει κυρίως να μάθουν είναι να κατεβάζουν το καπάκι στην τουαλέτα…