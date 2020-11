Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποκατασταθεί η αδικία με το δώρο Χριστουγέννων

Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι Τομεάρχες Οικονομικών, Έφη Αχτσιόγλου και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Υπουργική διάταξη με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, στη βάση του ονομαστικού μισθού τους, ζητούν οι Τομεάρχες Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κοινή δήλωσή τους, η Έφη Αχτσιόγλου και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναφέρουν:

«Η κυβέρνηση τους τελευταίους οκτώ μήνες έχει καταδικάσει την πλειονότητα των εργαζομένων να ζει με το επίδομα αναστολής των 534 ευρώ, και τους υπόλοιπους εργαζομένους σε εκ περιτροπής εργασία και μείωση μισθού λόγω του προγράμματος “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” που θεσμοθέτησε. Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν από 7/11 σε αναστολή σύμβασης λόγω του δεύτερου λοκ-νταουν τελικά θα λάβουν μόνο 640 ευρώ, από τα 800 που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, με διάταξη νόμου η κυβέρνηση μείωσε το δώρο των Χριστουγέννων που θα λάβουν τόσο οι εργαζόμενοι σε αναστολή, όσο και οι εργαζόμενοι με το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στη βάση του επιδόματος των 534 ευρώ και όχι του ονομαστικού μισθού τους, όπως δικαιούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και με δεδομένο ότι οι φετινές γιορτές θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, καλούμε τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να φέρουν άμεσα στη Βουλή διάταξη που να αποκαθιστά αυτήν την αδικία, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν το πλήρες δώρο των Χριστουγέννων που δικαιούνται, με πλήρη κάλυψή του από το κράτος στις πληττόμενες επιχειρήσεις.»