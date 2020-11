Οικονομία

Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19: Ξεκίνησε η διαδικασία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Υποβάλλονται οι προτάσεις από τις τράπεζες για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank HDB) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το Τραπεζικό σύστημα για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας COVID -19.

H πρώτη τράπεζα που υπέβαλε σήμερα προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Hellenic Development Bank, ήταν η Eurobank.

Θα ακολουθήσουν από αύριο, με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, όλοι οι υπόλοιποι από τους συνολικά 12 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο - για τον β’ κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας - διαθέτει 780 εκατ. ευρώ, τα οποία με τη μόχλευση μέσω της Hellenic Development Bank, θα μετατραπούν σε επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Από αυτά, το 85% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το 15% μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες σε ποσοστό 80%.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID -19 καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν αμετάβλητα.

Σύμφωνα με το νέο προσωρινό πλαίσιο της Ε.Ε., η εκταμίευση των δανείων έχει χρονικό ορίζοντα την 30η Ιουνίου 2021.