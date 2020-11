Πολιτισμός

Γάλλος τραγουδιστής σε lockdown ψάλλει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ για τον Μπάιντεν (βίντεο)

Στους γείτονές του ψάλλει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ ένας Γάλλος τραγουδιστής της όπερας.

Ένας Γάλλος τραγουδιστής της όπερας, έσπασε τη σιωπή του lockdown, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ από το παράθυρό του, γιορτάζοντας έτσι τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Stephane Senechal είπε ότι, πιστεύει πως οι εκλογές σήμαναν την «ανανέωση των κοινών αξιών μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ».

Ο ίδιος είχε ανεβάσει βίντεο και κατά το πρώτο lockdown στη Γαλλία βίντεο στα οποία τραγουδά στους γείτονές τους.

Τη Δευτέρα, πάντως, τραγούδησε και το 'E lucevan le stelle' (And the Stars were Shining), από την όπερα του Πουτσίνι «Τόσκα», ως μια κίνηση ελπίδας προς τους δοκιμαζόμενους από τον κορονοϊό Αμερικανούς.