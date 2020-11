Συνταγές

Ψαρονέφρι με σάλτσα μανιταριών από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια υπέροχη συνταγή, για το πιο νόστιμο ψαρονέφρι, ετοίμασε για τους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος. Δείτε πώς να το συνδυάσετε με υγιεινή σαλάτα με φασόλια.