Oι γάτες αγαπούν τα πληκτρολόγια των υπολογιστών

Ερευνητές εξηγούν το λόγο .....

Όταν η γάτα σαμποτάρει την τηλεργασία πηδώντας στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας δεν ψάχνει για αναπαυτική θέση, απλώς προσπαθεί να σας μιμηθεί και αυτό είναι δείγμα νοημοσύνης.

Σε περιόδους τηλεργασίας λόγω κορονοϊού, όσοι έχουν γάτες αντιμετωπίζουν ένα μάλλον χαριτωμένο, ενίοτε και εκνευριστικό πρόβλημα: Εκεί που κάθονται στο γραφείο τους, να γράψουν ένα κείμενο, να στείλουν κάποιο e-mail, να πληκτρολογήσουν κάτι τέλος πάντων ή να λάβουν μέρος σε μια τηλεδιάσκεψη, το ...θρασύ αιλουροειδές προσγειώνεται με άνεση πάνω στο πληκτρολόγιο, εξερευνώντας το και τελικά θρονιάζεται εκεί, μια θέση όχι ιδιαίτερα αναπαυτική, η οποία δεν εκπέμπει βέβαια ούτε θαλπωρή. Μετά δυσκολίας εσείς απομακρύνετε την γάτα σας, αλλά εκείνη θα προσπαθήσει να επανέλθει... Γιατί άραγε οι γάτες λατρεύουν τον χώρο πάνω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας, είναι τυχαίο;

Ο λόγος για την επίσκεψη των συμπαθών τετράποδων με τις βελούδινες πατούσες στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας είναι απόδειξη νοημοσύνης: Ερευνητές του Πανεπιστημίου Lorand της Βουδαπέστης διαπίστωσαν ότι οι γάτες έχουν προφανώς την ικανότητα να καταγράφουν, να αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις ανθρώπινες κινήσεις και να τις μιμούνται κάνοντας παρόμοιες. Μέχρι στιγμής αυτό έχει παρατηρηθεί μόνο σε λίγα ακόμη ζώα, όπως στους πιθήκους και τα δελφίνια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γάτες κάθονται και σε μια ελεύθερη καρέκλα στο τραπέζι όταν τρώμε - ή όταν "προσγειώνονται" στο πληκτρολόγιο μας και όχι βέβαια ότι είναι απλώς ...αγενείς.