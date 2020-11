Οικονομία

Δαφαλιάς στον ΑΝΤ1: ακυρώσεις για την περίοδο των εορτών λόγω lockdown (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων μίλησε για το lockdown και τις συνέπειές του σε όσους δραστηριοποιούνται σε χειμερινούς προορισμούς. Τι γίνεται με τις κρατήσεις των εορτών.