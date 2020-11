Κόσμος

Περιοδεία Πομπέο με σταθμούς και σε Γαλλία - Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά σε 7 χώρες θα βρεθεί ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, που αρνείται, όπως και ο Τραμπ, την ηττα στις εκλογές και μιλά για "δεύτερη θητεία" που ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο ανακοίνωσε ότι θα κάνει περιοδεία σε επτά χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στον Καύκασο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να επισκεφθεί τη Γαλλία, την Τουρκία, τη Γεωργία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Πομπέο θα συναντηθεί με ηγέτες συμμαχικών χωρών που ήδη έχουν αναγνωρίσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, παρότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του και πολλαπλασιάζει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εντάσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Τουρκίας. Οι γαλλο-τουρκικές εντάσεις που προέρχονται από διαφωνίες για τη Συρία, τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν κλιμακωθεί περαιτέρω από τα τέλη Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία καλλιεργεί μια εγγύτητα με την Άγκυρα παρά την ολοένα και πιο έντονη κριτική στη Δύση, δεν έχει λάβει σαφή θέση σε αυτήν τη διαμάχη. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, έχουν τις δικές τους διαφορές με την Τουρκία, από την απόκτηση από την Άγκυρα του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, μια κίνηση που υποτίθεται ότι ενεργοποιεί αμερικανικές κυρώσεις τις οποίες ο Μάικ Πομπέο αργεί να επιβάλει.?

Η περιοδεία, που αρχίζει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την 23η Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στο Παρίσι, όπου ο Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνομίλησε την Τρίτη με τον Μπάιντεν, τον οποίο συνεχάρη για τη νίκη του.

Κατόπιν ο Πομπέο θα μεταβεί στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, για να συζητήσει μαζί του «ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Τουρκία και στην περιφέρεια και να προωθήσει τη σθεναρή στάση [των ΗΠΑ] ως προς τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

Μετά την Τουρκία, θα μεταβεί στη Γεωργία. Κατόπιν θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νίκη του Μπάιντεν, παρότι ο Τραμπ συνεχίζει να μην την αποδέχεται.

Αρνείται την ήττα του Τραμπ

Ο Μάικ Πομπέο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να υπόσχεται μια «ομαλή μετάβαση» εξουσίας προς μια «δεύτερη» θητεία της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ερώτηση που δέχθηκε σε συνέντευξη Τύπου για τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο Εξωτερικών - ένα βασικό υπουργείο για την εθνική ασφάλεια - για τη διευκόλυνση της μετάβασης με τα επιτελεία του εκλεγμένου προέδρου, ο Πομπέο απάντησε: «Θα υπάρξει ομαλή μετάβαση προς μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ».

«Θα καταμετρήσουμε όλες τις ψήφους», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επίγνωση ότι είναι μια «νομική διαδικασία» που «απαιτεί χρόνο». «Ο κόσμος πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι η μετάβαση που χρειάζεται ώστε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λειτουργεί εύρυθμα σήμερα και εύρυθμα με τον πρόεδρο που θα είναι στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου το απόγευμα θα είναι μια επιτυχής μετάβαση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Αυτό το υπουργείο επενδύει πλήρως για να διασφαλίσει ότι οι εκλογές σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ασφαλείς, ελεύθερες και δίκαιες, και τα μέλη των υπηρεσιών μου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να εγγυηθούν ότι αυτό συμβαίνει», επέμεινε, κρίνοντας «γελοίο» να ερωτηθεί για τους κινδύνους που ελλοχεύει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ στο εκλογικό αποτέλεσμα και αν αυτή υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες.

Στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, μια χούφτα μετριοπαθών γερουσιαστών αναγνώρισαν τη νίκη Μπάιντεν, μια άλλη ομάδα "γερακιών" συντάσσεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η πλειοψηφία τονίζει ότι είναι δικαίωμά του να εξετάσει προσφυγές, χωρίς ωστόσο, να υιοθετούν τις καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας.

Ο Μάικ Πομπέο, ένας από τους υπουργούς που παραμένει πιστός στον δισεκατομμυριούχο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φαίνεται να συγκαταλέγεται στους σκληροπυρηνικούς του στρατοπέδου των Τραμπικών.