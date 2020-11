Κοινωνία

Κρήτη: “Εικόνες Αποκάλυψης” από την κακοκαιρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές περιοχές «σφυροκοπήθηκαν» από τη σφοδρή βροχόπτωση. Τεράστιες οι καταστροφές. Σε απόγνωση οι κάτοικοι. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή.

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές «σφυροκοπήθηκαν» από τη σφοδρή βροχόπτωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Χερσόνησο και τα Μάλια.

Στην Κρήτη βρίσκεται από νωρίς το πρωί κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία των τελευταίων 24ώρων σε περιοχές των Δήμων Χερσονήσου (Π.Ε. Ηρακλείου) και Μυλοποτάμου (Π.Ε. Ρεθύμνου).

Το κλιμάκιο αποτελείται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, και συνοδεύεται από τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη και τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μεταφορών και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση με τα σπίτια τους να έχουν καταστραφεί από τα ορμητικά νερά. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ πλημμύρισαν ισόγεια και αυλές και επιχειρήσεις. Τα αυτοκίνητα σε πολλές περιπτώσεις παρασύρθηκαν από τα νερά.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων σε υπόγεια και ισόγεια ενώ προχώρησε και σε διασώσεις.

Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ηρακλείου Κρήτης έχει δεχθεί 450 Κλήσεις για παροχή βοηθείας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 75 αντλήσεις υδάτων και μεταφορές 79 ατόμων σε ασφαλές σημείο.





Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου έχει δεχθεί 120 κλήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 13 αντλήσεις υδάτων και μεταφορές 8 ατόμων σε ασφαλές σημείο.



Με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης παραμένουν σε κατάσταση Γενικής Επιφυλακής.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δήμαρχος Χερσονήσσου Γ. Σέγκος είπε ότι ευτυχώς δεν χάθηκαν άνθρωποι και ότι στην περιοχή αυτή ήταν η τρίτη κακοκαιρία μέσα σε 20 ημέρες που προκάλεσε καταστροφές.





Μερική εκκένωση στον Πλατανιά



Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετώπισε και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Την διακοπή των μαθημάτων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανακοίνωσε ο δήμος Μυλοποτάμου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νομό.



Η διακοπή των μαθημάτων αφορά τόσο σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, νήπια, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Σοβαρό πρόβλημα από την κακοκαιρία εντοπίζονταν στην περιοχή του Πλατανιά, όπου ο ποταμός φούσκωσε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μερική εκκένωση των σπιτιών της περιοχής.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, οι Αρχές απεύθηναν έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τις Δημοτικές Ενότητες Καστελλίου, Θραψανού του Δήμο Μινώα Πεδιάδας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ασύλληπτες είναι οι καταστροφές που έχουν υποστεί αρκετές περιοχές του δήμου Χερσονήσου.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες του cretapost.gr από τον παραδοσιακό οικισμό Κουτουλουφάρι που δείχνουν πως ο κεντρικός δρόμος έχει κοπεί στα… δύο.

Λάσπες και πέτρες έχουν μπει σε καταστήματα αλλά και σπίτια ενώ το σύνολο του οδικού δικτύου έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.

Drone κατέγραψε τις τεράστιες καταστροφές

Ισχυρές βροχές και στα Χανά

Μετά το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ισχυρές είναι οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από το βράδυ σε πολλές περιοχές του νομού Χανίων.

Ξεκινώντας από τον Δήμο Αποκορώνου, οι βροχές – καταιγίδες, εξαπλώθηκαν και σε περιοχές προς τα δυτικά του Νομού.

Σε αρκετά ποτάμια και ρέματα, το ύψος του νερού έχει ήδη αυξηθεί κατά πολύ, ενώ αναφορές για πολύ ισχυρές καταιγίδες υπάρχουν στον Φουρνέ και σε πολλές περιοχές και στον Δήμο Πλατανιά.