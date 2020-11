Οικονομία

Lockdown: Μειωμένη η κατανάλωση σε σχέση με την άνοιξη

Τα πρώτα στοιχεία και οι εκτιμήσεις από την αγορά για τις δαπάνες σε σούπερ μάρκετ και delivery.

Λιγότερα χρήματα στο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε παραγγελίες έτοιμου φαγητού εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν στο δεύτερο Lockdown του 2020 οι καταναλωτές στην Ελλάδα. Η κόπωση, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και σε κάποιες περιπτώσεις και η μεγάλη αποθεματοποίηση που έγινε την άνοιξη φαίνεται ότι είναι οι βασικές αιτίες για τις διαφοροποιήσεις που καταγράφει στην καταναλωτική συμπεριφορά το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ στις 2-3 Νοεμβρίου 2020, οι καταναλωτές φαίνεται ότι επιστρέφουν σε κάποιες από τις συνήθειες του πρώτου lockdown, όπως για παράδειγμα η μαγειρική στο σπίτι, η ενασχόληση με τη ζαχαροπλαστική και την κηπουρική, αλλά και η διάθεση περισσότερου χρόνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αντίθεση όμως με την άνοιξη, φαίνεται ότι οι αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης για τα νοικοκυριά, είτε γιατί σε κάποια είδη η δαπάνη είναι ήδη επαρκώς υψηλή, είτε λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Ειδικότερα, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι δαπάνες σε τρόφιμα, ενώ θα μειωθούν σε ένα μικρό βαθμό οι συνολικές δαπάνες τους σε αγορές από το σούπερ μάρκετ. Εκτιμάται, επομένως, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αύξηση αυτής της δαπάνης, η οποία παρέμενε άλλωστε ήδη αυξημένη, ενώ καταγράφεται και η κόπωση του αγοραστικού κοινού. Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής αναμένεται επίσης να μην επηρεαστούν από τις εξελίξεις, σε αντίθεση με την άνοιξη, όταν οι πωλήσεις τους παρουσίασαν θεαματική αύξηση.

Αντιθέτως, διατηρούνται σε ανοδική τροχιά οι πωλήσεις των προϊόντων για την προστασία των καταναλωτών, όπως μάσκες, αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, αφενός λόγω της ύπαρξης των σχετικών μέτρων (υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού) και αφετέρου λόγω της ανησυχίας που προκαλεί η έξαρση της πανδημίας. Επιπλέον, όπως σημειώνει το ΙΕΛΚΑ, δεν υπάρχει ορίζοντας για άμεση άρση των μέτρων προστασίας, κάτι που επίσης επηρεάζει τις εξελίξεις και κατ’ επέκταση τις αγοραστικές συνήθειες.