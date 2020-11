Οικονομία

Καραγεωργόπουλος: εργοδότες “άρπαξαν” τα 534 ευρώ από υπαλλήλους με αναστολή σύμβασης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταγγελίες που έχουν γίνει στην ΓΣΕΕ και οι παράνομες πρακτικές. Τι αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Συνομοσπονδίας στην εκπομπή ”Καλημέρα Ελλάδα”.