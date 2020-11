Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικός ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος - Στην Αθήνα η νοσηλεία του

Με την συγκατάθεση του Πρωθυπουργού, ειδικά εξοπλισμένο C-130 μεταβαίνει στα Τίρανα για να τον μεταφέρει στην Αθήνα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό κατόπιν σχετικού τεστ στο οποίο υποβλήθηκε. Ήδη, αεροσκάφος C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας κατευθύνεται στα Τίρανα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ με σκοπό να τον μεταφέρει για νοσηλεία στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος υπεβλήθη σε σχετικά τεστ σε ιατρικό κέντρο των Τιράνων τα οποία έδειξαν τελικά ότι έχει προσβληθεί από τον ιό.

Αν και προς το παρόν τα συμπτώματα εμφανίζονται σε ελαφρά μορφή, οι γιατροί στα Τίρανα έκριναν αναγκαία τη μεταφορά και νοσηλεία του σε εξειδικευμένη κλινική στην Ελλάδα λόγω της προχωρημένης ηλικίας του καθώς και χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Σημειώνεται ότι το C-130 είναι εξοπλισμένο με ειδική μονάδα και μεταβαίνει στα Τίρανα κατόπιν συγκατάθεσης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.