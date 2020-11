Υγεία - Περιβάλλον

Ανασφάλιστοι: δωρεάν η νοσηλεία τους σε ιδιωτικά θεραπευτήρια

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας για τους ανασφάλιστους ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Με διάταξη νόμου που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, όλοι οι ανασφάλιστοι συμπολίτες που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., θα μπορούν να διακομίζονται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εφόσον χρειαστεί, χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Η διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ».



Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, το οποίο επισημαίνει ότι πρόκειται για κάτι που «ίσχυε ήδη για τις κλίνες ΜΕΘ, για τις οποίες αν και είχε ψηφιστεί σχετική διάταξη το 2018 δεν είχε εφαρμοστεί».



«Εφαρμόστηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αναδρομική ισχύ, καθώς η σημερινή Κυβέρνηση ήταν αυτή που εξασφάλισε τα κονδύλια για να αποζημιώνονται τα ιδιωτικά θεραπευτήρια από τον ΕΟΠΥΥ, για τη νοσηλεία ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε κλίνες ΜΕΘ», τονίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, δήλωνε «Η σημερινή οδηγία για τη μη διακομιδή ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε ιδιωτικές ΜΕΘ, συνιστά έγκλημα και πρέπει να ανακληθεί άμεσα. Η ΝΔ έρχεται να καταργήσει το δικαίωμα των ανασφάλιστων στην υγειονομική κάλυψη που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να επιτάξει τις ιδιωτικές ΜΕΘ, επιτάσσει το δημόσιο σύστημα υγείας για τα κέρδη των λίγων. Τη στιγμή που το 80% των προγραμματισμένων χειρουργείων ακυρώνονται, αρνείται να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού. Οι ιδεοληψίες του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών, δημοσιοποιώντας και σχετικό έγγραφο που φέρεται να εστάλη χθες απο το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με θέμα την διακομιδή ασθενών.