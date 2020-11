Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία για τις κατειλημμένες κλίνες Εντατικής ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.104 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 781 είναι κατειλημμένες και 323 κενές (ποσοστό 29%).

Οι ΜΕΘ - non COVID είναι σήμερα 608, οι 446 είναι κατειλημμένες και οι 162 κενές (ποσοστό 26,5%).

Οι ΜΕΘ - COVID είναι σήμερα 496. Από αυτές, 335 είναι κατειλημμένες και 161 κενές (ποσοστό 32,5%).

Οι ΜΕΘ - COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 148. Από αυτές, 132 είναι κατειλημμένες και 16 κενές (ποσοστό 11%).

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 206. Από αυτές, 130 είναι κατειλημμένες και 76 κενές (ποσοστό 37%).

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 4.773. Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 2.513 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 485 (από τις 1.133 διαθέσιμες κλίνες)

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 212 (από τις 426 διαθέσιμες κλίνες)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 524 (από τις 719 διαθέσιμες κλίνες)

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 697 (από τις 1.149 διαθέσιμες κλίνες)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 249 (από τις 413 διαθέσιμες κλίνες)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 200 (από τις 534 διαθέσιμες κλίνες)

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 39 (από τις 231 διαθέσιμες κλίνες)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 107 (από τις 168 διαθέσιμες κλίνες)