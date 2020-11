Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα στις φυλακές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα μέτρα που αποφασίσθηκαν σε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας.

Ειδικό σχέδιο για την περαιτέρω θωράκιση των Καταστημάτων Κράτησης όλης της χώρας με τη διενέργεια συνεχόμενων τεστ για κορονoϊό, δημιουργία ειδικών μονάδων για κρατούμενους σε δύο νοσοκομεία της Αθήνας και διάθεση γιατρών και νοσηλευτών στις φυλακές, ξεκινώντας από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, με αφορμή τη δραματική έξαρση των κρουσμάτων covid-19, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κοντοζαμάνης και Λευτέρης Οικονόμου, οι γγ Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου και Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

Κάθε εβδομάδα στους εργαζόμενους στα Καταστήματα Κράτησης θα διενεργούνται έλεγχοι.

Θα γίνονται τεστ στους κρατούμενους, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και βάζοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τις φυλακές που εμφανίζουν υψηλό ιικό φορτίο.

Σε δύο νοσοκομεία της Αττικής δημιουργούνται ειδικές μονάδες με κλίνες για κρατούμενους οι οποίοι θα μεταφέρονται εκεί, εφόσον απαιτείται νοσηλεία τους.

Τέλος, οι Υγειονομικές Περιφέρειες σε όλη τη χώρα θα παραχωρήσουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα κατά τόπους Καταστήματα Κράτησης.

Ειδικά για το Κατάστημα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάζονται αυξημένα κρούσματα, αποφασίστηκε η αποστολή κλιμακίου του ΕΟΔΥ το οποίο θα πραγματοποιήσει τεστ την Πέμπτη και την Παρασκευή.