Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Τίποτα πραγματικά δεν θα μπορούσε να φανεί ακατόρθωτο μια μέρα σαν τη σημερινή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η έντονη τάση για κίνηση και δράση δεν θα μπορούσε να μας αφήσει στην αδράνεια.

ΚΡΙΟΣ: Με τη Σελήνη να προβάλει τις συνεργασίες σας έχετε ένα ισχυρό προβάδισμα σήμερα που ο παρορμητισμός σας δεν θα μπορούσε να μην έφερνε επιτυχία στις διεκδικήσεις σας. Δικαίως σας αξίζουν τα καλύτερα μετά από όλη αυτή την προσπάθεια και ήρθε η ώρα να απολαύσετε τη δικαίωση μέσα από την αναγνώριση στον επαγγελματικό σας στίβο. Στα ερωτικά σας σήμερα η μέρα έχει τη δυνατότητα να λύσει τους προβληματισμούς σας οριστικά…

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε να μην έχει ευχάριστες εξελίξεις στα εργασιακά σας που τόσο πολύ σας απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Η επιμονή σας όπως και η εργατικότητά σας σήμερα θα μπορούσαν να δικαιωθούν καθώς οι επιτυχίες στον επαγγελματικό σας τομέα σηματοδοτούν αλλαγές στην καριέρα σας. Στα ερωτικά σας η επιμονή σας πολλές φορές δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα από τα ποθούμενα..

ΔΙΔΥΜΟΙ: Τα οικονομικά θέματα σας απασχόλησαν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και σίγουρα αυτό σας κούρασε. Η μέρα σήμερα δίνει ευχάριστες διεξόδους δημιουργώντας συνθήκες όπου οι ευκαιρίες έρχονται με την μορφή οικονομικών δώρων. Προφανώς έχετε την δυνατότητα να αξιοποιήσετε αυτό που σας προσφέρεται για να ξαναβρείτε και πάλι την αισιοδοξία, τη χαρά και το κέφι σας. Στα ερωτικά σας έχετε προτάσεις που περιμένουν την αποδοχή σας…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Προφανώς δεν σας αρέσουν οι εντάσεις αλλά μερικές φορές είναι αναπόφευκτες. Σήμερα στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας καλό θα ήταν να κρατήσετε μια πιο ευέλικτη στάση και ένα κλίμα σύμπνοιας με ήρεμους τόνους. Οι επαγγελματικές και οι προσωπικές σχέσεις θα μπορούσαν αυτή την κατά τα άλλα έντονη μέρα να κάνουν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την επιτυχία, αν βέβαια τους δώσετε την κατάλληλη προσοχή. Στα ερωτικά σας η μέρα προσφέρει επίσης ευκαιρίες μοναδικές…

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα έχει την τάση να σας φέρει σε επαφή επικοινωνιακή με ανθρώπους που έχουν να σας πουν πολλά. Θα ήταν χρήσιμο για σας σήμερα να μη διστάσετε να πείτε και να παρουσιάσετε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς τα αισθάνεστε ακόμα και αν προκαλέσετε ανάμεικτα συναισθήματα. Πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο στα εργασιακά σας αρκεί να είστε έτοιμοι για αυτό. Στα αισθηματικά σας αν κάτι αλλάζει είναι για το καλό σας…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τίποτα δεν θα μπορούσε να ανταμείψει περισσότερο τον κόπο σας από την αναγνώριση των προσπαθειών σας. Η σημερινή μέρα υπόσχεται επιτυχία σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα και αυτό σίγουρα είναι μια δικαίωση για την προσφορά σας. Τα ερωτικά έχουν την τάση να σας απασχολούν με τα αντιφατικά συναισθήματα που σας δημιουργούν. Προφανώς σας αρέσουν τα ξεκάθαρα λόγια και σήμερα είναι μια μέρα που μπορείτε να τα περιμένετε και από το ταίρι σας.

ΖΥΓΟΣ : Κάποια πράγματα δεν μπορούν να λυθούν με ήρεμες συζητήσεις και αυτό για σας είναι κάτι που θα επιθυμούσατε σίγουρα. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αλλάξετε πολλά από αυτά που δεν σας αντιπροσωπεύουν στις συνεργασίες βάζοντας τις σχέσεις σας σε μια νέα βάση όπου θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη και η ισορροπία. Στα αισθηματικά σας έχετε τις ίδιες απαιτήσεις που θα μπορούσαν σήμερα να δικαιωθούν με ειλικρινή διάλογο και προπαντός… καλή διάθεση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα για σας φέρνει στην επιφάνεια κάποια θέματα υγείας ή εργασίας στα οποία ίσως δεν δώσατε την κατάλληλη προσοχή και μείνανε ως εκκρεμότητες που δυσκολεύουν την καθημερινότητά σας. Υπάρχουν οι δυνατότητες που καλό θα ήταν να τις αξιοποιήσετε σήμερα για να γίνουν κάποιες κινήσεις διορθωτικές έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και η αρμονία στη ζωή σας. Στα αισθηματικά σας ή μέρα ανταμείβει την υπομονή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ:Οι οικονομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα φέρνουν θετικές εξελίξεις και έσοδα στο πορτοφόλι σας και αυτό κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μια μορφή δικαίωσης για την υπομονή και την επιμονή σας. Απολαύστε τις ευχάριστες συγκυρίες της μέρας όπως και τα δώρα που σας φέρνει χωρίς να σκέφτεστε το παρελθόν. Τα αισθηματικά σας δεν σας απογοητεύουν ούτε σήμερα καθώς τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει τις όμορφες στιγμές που ακολουθούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η μέρα σήμερα θα μπορούσε να σας δώσει την επιτυχία που σας αξίζει και πραγματικά θα μπορούσε να σας ανταμείψει για όλες τις προσπάθειες και τις θυσίες που κάνατε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να επιτύχετε τον στόχο και τα όνειρα σας. Η ανταμοιβή γνωρίζετε καλά ότι έρχεται πάντα μετά τον αγώνα και τώρα έχετε τη δυνατότητα να δικαιωθείτε. Στα αισθηματικά σας οι ανατροπές γίνονται πάντα… για καλό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ακόμα και αν κάποια πράγματα φαίνονται ακατόρθωτα η δύναμη της θέλησης μπορεί να τα επιτύχει. Η σημερινή μέρα έχει την πρόθεση να ανταμείψει την προσπάθειά σας φέρνοντάς σας σε επαφή με τους στόχους και τα όνειρα που έχετε στα επαγγελματικά σας. Ίσως στη διάρκεια της μέρα αντιληφθείτε πως θα έπρεπε να δώσετε προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες μα σίγουρα μπορείτε σήμερα να διορθώσετε τις όποιες αμέλειες. Ερωτικά υπάρχουν οι προοπτικές για να αναπτυχθεί κάτι όμορφο… αρκεί να το θέλετε…

ΙΧΘΥΕΣ: Κάποιοι από τους φίλους σας έχουν τη δύναμη και τη διάθεση να στηρίξουν τα βήματα σας και αυτό προφανώς γίνεται στη σωστή στιγμή που νοιώθετε να εγκλωβίζεστε από το βάρος των ευθυνών. Θα ήταν καλό να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται. Εξάλλου γνωρίζετε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται πάντα. Στα ερωτικά σας αναζητάτε τα συναισθήματα που σήμερα… εκφράζονται.

Πηγή: astrologos.gr