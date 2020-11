Αθλητικά

Κορονοϊός - Ολυμπιακός: Θετικός βρέθηκε διεθνής ποδοσφαιριστής

Συναγερμός σήμανε στο “ερυθρόλευκο στρατόπεδο”, μετά το κρούσμα κορονοϊού σε νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο 17χρονος μέσος του Ολυμπιακού, Βασίλης Σουρλής.

Όπως ενημέρωσε αργά χθες τη νύχτα η ΕΠΟ, ποδοσφαιριστής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, που προετοιμάζεται στην Αθήνα για τους αγώνες με τη Τσεχία και τη Σκοτία (προκριματικοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος), βρέθηκε θετικός σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την ομάδα, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία, βάσει πρωτοκόλλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Γκούμας, δεν προτίθεται να καλέσει άλλον παίκτη στη θέση του αποχωρήσαντος.

Λίγο αργότερα, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε μέσω Instagram πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. «Ιδιαίτερη προσοχή προς όλα τα άτομα που συναναστράφηκα τις τελευταίες πέντε μέρες. Μόλις βγήκα θετικός στον κορονοϊό», έγραψε ο Βασίλης Σουρλής.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής συμμετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και ήταν στην αποστολή για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, όχι όμως και σε αυτή του αγώνα με τον ΟΦΗ.