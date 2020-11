Life

Οι επιπτώσεις των live συναυλιών στην κλιματική αλλαγή

Ταινία μικρού μήκους των Massive Attack, σε συνεργασία με κέντρο έρευνας για την κλιματική αλλαγη.

Οι Massive Attack κυκλοφόρησαν μία ταινία μικρού μήκους που διερευνά τις επιπτώσεις της βιομηχανίας ζωντανής μουσικής στην κλιματική αλλαγή.

Η ταινία που είναι συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή Τίνταλ, περιγράφει τις συνεχείς προσπάθειες του trip-hop μουσικού συγκροτήματος από το Μπρίστολ για την εξεύρεση νέων τρόπων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις περιοδείες και εξετάζει τις ζωτικές αλλαγές στη μουσική βιομηχανία μετά την πανδημία της COVID-19.

Με αφηγητή τον Robert '3D' Del Naja των Massive Attack, η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Anthony Tombling Jr.

Στην ταινία «Massive Attack X Tyndall Centre for Climate Change Research» περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με την Κάρλι ΜακΛάκλαν από το Κέντρο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή Τίνταλ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, τη Διευθύντρια Πολιτισμού στο Λίβερπουλ, Κλερ ΜακΚόλγκαν και τους Forest Green Rovers, το πρώτο βίγκαν ποδοσφαιρικό σωματείο με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στον κόσμο.

«Υποθέτω ότι ελπίζουμε τελικά ότι νέες και ανορθόδοξες συνεργασίες όπως αυτές μεταξύ καλλιτεχνών, πόλεων, παρόχων ενέργειας και μεταφορών θα μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας με διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε αυτήν την αλλαγή να συμβεί γρηγορότερα» αναφέρει ο Del Naja.

To Κέντρο Τίνταλ ανέλυσε τις live συναυλίες της μπάντας για να συντάξει αναφορά για το πώς μπορεί σε αυτές να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα. Ενώ μία συναυλία με τις προδιαγραφές που πρότεινε το Κέντρο Τίνταλ ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2020, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι η βιομηχανία μας δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να κινηθεί αρκετά γρήγορα ώστε η ζωντανή μουσική να διαδραματίσει το ρόλο της στην ταχεία μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, επιλέξαμε να σχεδιάσουμε αυτές τις αλλαγές εμείς οι ίδιοι και να δείξουμε ότι είναι εφικτές» δήλωσε ο Del Naja.