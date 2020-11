Κοινωνία

Νέο παράνομο καζίνο: Δεκάδες αψήφησαν τον κορονοϊό για χάρη του...τζόγου!

Συλλήψεις και πρόστιμα στους τζογαδόρους που, εκτός των άλλων, αδιαφόρησαν για την πανδημία και τα μέτρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης, στον Νέο Κόσμο, κατάστημα παράνομων τυχερών παιγνίων, το οποίο μάλιστα λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Συνελήφθησαν, 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και η προσωρινά υπεύθυνη και σε βάρος τους σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών δικογραφία, για παράβαση της Νομοθεσίας περί παιγνίων και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ σε βάρος της προσωρινά υπεύθυνης η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση της Νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας και 300 ευρώ για παραβίαση των μέτρων περί περιορισμού της κυκλοφορίας.

Στην προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, για παραβίαση των Διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Επτά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου πόκερ

Πλήθος από τραπουλόχαρτα και μάρκες

Το χρηματικό ποσό των 1.745 ευρώ

Καταγραφικό μηχάνημα

Η προσωρινά υπεύθυνη οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.