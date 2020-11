Υγεία - Περιβάλλον

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν

Τι αναφέρουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του Ποιμενάρχη, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Αθήνα, μέσα σε ειδική κάψουλα.

Στην Ενταική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα νοσηλεύεται από το βράδυ της Τετάρτης ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος, ο οποίος έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Μεταφέρθηκε με πτήση c-130, μέσα σε ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης και εισήχθη στην ΜΕΘ, προς καλύτερη παρακολούθηση, δεδομένης της ηλικίας του (91 ετών) και προβλημάτων υγείας που αντιμετπίζει.

Την Πέμπτη ο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ποιμενάρχη, αναφέροντας ότι παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Ευαγγελισμό»

«Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, εισήχθη στις 11/11/2020 με διάγνωση COVID και νοσηλεύεται σε κλίνη ΜΕΘ.

Ο Αρχιεπίσκοπος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και χαμηλό πυρετό.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη επί του παρόντος».