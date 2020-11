Οικονομία

Αναβολή του “Εξοικονομώ - Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ

Τι αναφέρει σε επιστολή του για τους κινδύνους λόγω της πανδημίας και την πιθανότητα να μην υπάρξει δίκαιη κατανομή των πόρων.

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητώντας την αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία του κορονοϊού και το γενικό απαγορευτικό που ισχύει στη χώρα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό, τα προβλήματα ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στο πρόγραμμα είναι προφανή από τις δυσκολίες που προκύπτουν. Ταυτόχρονα το ΤΕΕ ζητά την άμεση ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της τελικής έκδοσης του Οδηγού του προγράμματος, για την καλύτερη προετοιμασία όλων, ώστε να επιτευχθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας όσο και του ίδιου του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, λόγω της δυσμενούς κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα από τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, προκειμένου να διενεργήσουν τις επιθεωρήσεις στις κατοικίες ή για τη συλλογή των διάφορων δικαιολογητικών που θα αναλάβουν για λογαριασμό των δικαιούχων και αδυνατούν να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπαγωγή ιδιοκτησιών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός καταγράφει ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που προκύπουν από τα τρέχοντα έκτακτα μέτα και εμποδίζουν την ολοκλήρωση εργασιών για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Πιο συγκεκριμένα:

Σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές η επιθεώρηση των κατοικιών για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από τον μηχανικό καθίσταται δύσκολη (λόγω φόβου διασποράς του ιού) έως και αδύνατη (λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των ωφελούμενων ή των μηχανικών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό).

Οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για μετακινήσεις εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) μην μπορώντας να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις για την έκδοση ΠΕΑ σε κατοικίες άλλων ΠΕ.

Η δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για το Πρόγραμμα, ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά αυτήν την εβδομάδα και η έκδοση του Τελικού Οδηγού του Προγράμματος που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ορθή προετοιμασία όλων δεν έχει ακόμη εκδοθεί, σχεδόν 2 εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη του Προγράμματος

Οι ωφελούμενοι στερούνται της δυνατότητας να επισκεφτούν εκθέσεις-καταστήματα προμηθευτών, ώστε να ενημερωθούν για τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει πλέον πολύ μεγαλύτερο πλήθος δυνατών επεμβάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα.

Οι ΔΟΥ λειτουργούν με ραντεβού που δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση ΑΦΜ πολυκατοικίας που είναι απαραίτητος για αιτήσεις τύπου Α και Β πολυκατοικίας, αλλά και ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον ΑΦΜ πολυκατοικίας που είναι απαραίτητος για τις αιτήσεις τύπου Β.

Τα υποθηκοφυλακεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ολοκληρωθούν αγοραπωλησίες κατοικιών, οι οποίες μετέπειτα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Οι Υπηρεσίες Δόμησης των περισσότερων περιοχών λειτουργούν με ραντεβού γεγονός που δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (π.χ. οικοδομικές άδειες, σχέδια, κτλ).

Στην επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ καταγράφεται ότι ακόμη και αν το Υπουργείο επιλέξει να προχωρήσει με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα – κάτι που τονίζεται ότι θα δημιουργήσει αχρείαστες εντάσεις και προβλήματα στην οικονομία και την κοινωνία - θα πρέπει, τουλάχιστον, να ληφθεί μέριμνα:

για ρητές εντολές από το ΥΠΕΝ και τα συναρμόδια Υπουργεία προς τις κατά τόπους εμπλεκόμενες στην έκδοση δικαιολογητικών υπηρεσίες για άμεση, κατά προτεραιότητα, εξυπηρέτηση των υποθέσεων που εμπλέκονται με το πρόγραμμα. για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χωρίς την υποχρέωση, σε αυτή τη φάση, υποβολής

i.οικοδομικής άδειας και λοιπών εγγράφων νομιμότητας που απαιτούνται κατά περίπτωση και ii. πιστοποιητικού μεταγραφής (από υποθηκοφυλακείο) ή πιστοποιητικού καταχώρησης (από Κτηματολογικό Γραφείο) στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης.