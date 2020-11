Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εντοπίστηκε σε συσκευασία κατεψυγμένου κρέατος

Οι αρχές της Ουχάν εντόπισαν τον ιό σε συσκευασία κατεψυγμένου κρέτατος που είχε εισαχθεί από τη Βραζιλία .

Οι αρχές της κινεζικής πόλης Ουχάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν κορονοϊό στη συσκευασία μοσχαρίσιου κρέατος που είχε εισαχθεί από τη Βραζιλία, καθώς αυτή την εβδομάδα το Πεκίνο ενισχύει τους ελέγχους στα κατεψυγμένα προϊόντα.

Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας της Ουχάν ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι εντόπισε τρία θετικά δείγματα κορονοϊού στην εξωτερική συσκευασία κατεψυγμένου μοσχαρίσιου κρέατος από τη Βραζιλία.

Το κρέας εισήχθη στη χώρα από το λιμάνι Κινγκντάο στις 7 Αυγούστου και έφτασε στην Ουχάν στις 17 Αυγούστου όπου παρέμεινε σε αποθήκη μέχρι πρόσφατα.

Ο νέος κορονοϊός πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν στην κεντρική Κίνα πέρυσι σε μια αγορά και πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Ουχάν όπου εντοπίστηκε η μολυσμένη συσκευασία έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικά τεστ για covid-19, ενώ έχουν ληφθεί και 200 δείγματα από το περιβάλλον.

Αφού έλαβε δραστικά μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση της ασθένειας στην αρχή του έτους, η Κίνα άρχισε σταδιακά από τα τέλη Ιουνίου να ελέγχει τα εισαγόμενα τρόφιμα για κορονοϊό.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο είχε εντοπίσει 22 θετικά δείγματα σε σύνολο 3 εκατομμυρίων ελέγχων, όμως αφού κάποιοι λιμενεργάτες βρέθηκαν πρόσφατα θετικοί στον ιό, οι κινεζικές αρχές ενίσχυσαν τους ελέγχους και τις απολυμάνσεις των εισαγόμενων προϊόντων αυτή την εβδομάδα.

Κορονοϊός εντοπίστηκε εξάλλου αυτή την εβδομάδα στη συσκευασία μοσχαρίσιου κρέατος από την Αργεντινή και ακόμη ένα δείγμα εισαγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος βρέθηκε θετικό στην Σαντόνγκ, όπως ανακοίνωσε η επαρχία σήμερα.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη εισαγωγός χώρα μοσχαρίσιου κρέατος και οι χώρες από τις οποίες το προμηθεύεται είναι συνήθως η Βραζιλία και η Αργεντινή.

ΕΜ