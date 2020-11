Κοινωνία

Διώρυγα της Κορίνθου: προσάραξε πλοίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα αβαθή λόγω καταπτώσεων χωμάτινων όγκων.

Σε αβαθή λόγω καταπτώσεων χωμάτινων όγκων προσάραξε το πρωί της Παρασκευής φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια διέλευσης της διώρυγας Κορίνθου από Σαρωνικό προς Κορινθιακό κόλπο.

Συγκεκριμένα στο ύψος της μεταλλικής γέφυρας του Βιολογικού Καθαρισμού στα 900 μέτρα περίπου από τη είσοδο της Ποσειδωνίας.

Μέχρι στιγμής γίνονται προσπάθειες να αποκολληθεί.

Πηγή: korinthostv









Gallery