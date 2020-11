Life

Βαρσοβία: Ειδική βαφή σε τοιχογραφία "τρώει" την αιθαλομίχλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοιχογραφία βοηθά τον κόσμο να αναπνέει....

Μια καινούργια τοιχογραφία στη Βαρσοβία βοηθά τον κόσμο να αναπνέει λίγο καλύτερα επειδή χρησιμοποιήθηκε μια ειδική βαφή. Οι Πολωνοί καλλιτέχνες Dawid Ryski και Maciek Polak ήρθαν στην πρωτεύουσα της χώρας τους για να δημιουργήσουν την τοιχογραφία, με το αποτέλεσμα να μην είναι μόνον αισθητικά όμορφο αλλά και φιλικό στο περιβάλλον. Το καλλιτεχνικό όραμά τους υλοποιήθηκε από το Good Looking Studio με χρήση βαφής η οποία μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο Ryski εστίασε στα αρχιτεκτονικά στοιχεία ενώ ο Polak ανέλαβε τα μοτίβα της φύσης που ρέουν στην όψη του κτηρίου. Συνδυάζοντας τις δεξιότητές τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια αρμονική και ισόρροπη σύνθεση που απηχεί το σλόγκαν της καμπάνιας: «Create Together for Tomorrow». Το δημόσιο έργο τέχνης εντάσσεται στο πρότζεκτ Converse City Forests και η φωτοκαταλυτική βαφή που χρησιμοποιήθηκε ενεργοποιείται από το φως για να αποσυνθέσει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και να τους μετατρέψει σε ακίνδυνα νιτρικά άλατα, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα.

Στόχος του πρότζεκτ είναι η «φύτευση» δέντρων σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Η γιγαντιαία τοιχογραφία στη Βαρσοβία είναι δίπλα στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Politechnika και εκτιμάται ότι έχει ισχύ καθαρισμού της ατμόσφαιρας όση έχουν 780 δέντρα. Η πρωτοβουλία, την οποία οργανώνει η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, σκοπεύει να δημιουργήσει δημόσια τέχνη η οποία θα ισοδυναμεί με την ευεργετική παρουσία 3.000 δέντρων. Ήδη προγραμματίζονται αστικές παρεμβάσεις στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στη Λίμα του Περού και στην Μπογκοτά της Κολομβίας.