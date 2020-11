Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Γερουσιαστής που ειρωνευόταν τον ιό, βρέθηκε θετικός

Η ανακοίνωση του γερουσιαστή Ντον Γιανγκ έγινε την ώρα που ο κυβερνήτης της Αλάσκας προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας κινδυνεύει να φτάσει στα όριά του.

Ένας γερουσιαστής από την Αλάσκα, που είχε ειρωνευτεί τη σοβαρότητα του κορονοϊού, χαρακτηρίζοντάς τον “ιό της μπύρας”, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μολύνθηκε από COVID-19.

Η ανακοίνωση του γερουσιαστή Ντον Γιανγκ έγινε την ώρα που ο κυβερνήτης της Αλάσκας προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας και δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας κινδυνεύει να φτάσει στα όριά του, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή.

Ο Γιάνγκ, ένας 87χρονος Ρεπουμπλικάνος που είναι ο μοναδικός γερουσιαστής της Αλάσκας, ανακοίνωσε μέσω Twitter τη διάγνωσή του. “Βρέθηκα θετικός στην COVID-19. Νιώθω καλά, ακολουθώ τα πρωτόκολλα, εργάζομαι από το σπίτι μου στην Αλάσκα και ζητώ να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μου αυτή την περίοδο”, ανέφερε.

Ο Γιανγκ, ο οποίος μόλις εξελέγη για 25η φορά στη Γερουσία και είναι το μακροβιότερο μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η ανησυχία για την COVID-19 “προκαλείται κυρίως από υστερία”. “Τον αποκαλώ ο ιός της μπύρας. Πώς σας φαίνεται;”, είχε πει σε ομιλία του τον Μάρτιο σε έναν οίκο ευγηρίας στο Πάλμερ της Αλάσκα, σε μια ειρωνική αναφορά στην μπύρα Corona. “Όπως και να έχει πλήττει εμάς τους ηλικιωμένους. Είμαι ένας από εσάς. Εγώ λέω ότι ως έθνος, ως πολιτεία πρέπει να συνεχίσουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες”.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Αλάσκα Μάικ Ντανλίβι έστειλε ένα επείγον μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πολιτείας για να τους προειδοποιήσει για “την κλιμάκωση” των κρουσμάτων COVID-19. “Ό,τι κι αν πιστεύετε για το ιό, τα στοιχεία είναι στοιχεία. Οι νοσηλείες και ο αριθμός των μελών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που έχει μολυνθεί φτάνουν σε επικίνδυνα ποσοστά”, τόνιζε σε αυτό ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης.