Οικονομία

Αχτσιόγλου στην κυβέρνηση: απαιτείται δώρο Χριστουγέννων και εισόδημα έκτακτης ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κ. Αχτσιόγλου, σημείωσε ότι ένα τέτοιο πακέτο μπορεί να ενισχύσει πάνω από 5 εκατ. πολίτες αυτή την ώρα και, τουλάχιστον, ενόψει των Χριστουγέννων να τονωθεί η κατανάλωση.

«Η κυβέρνηση εμφανίζει συνολικά μία αλλοπρόσαλλη στάση τούτη την περίοδο και δείχνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο και στη διαχείριση της πανδημίας αλλά και στο οικονομικό σκέλος», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της.

Αναφερόμενη στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει Χριστουγέννων τόνισε ότι «θα πρέπει να δοθεί ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης, κάτι που λέμε εδώ και καιρό για να στηριχθούν τα νοικοκυριά, τουλάχιστον ας το κάνει για τον μήνα των Χριστουγέννων. Η δομή που προτείνουμε είναι στη βάση της σύνθεση του νοικοκυριού: 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος, συν 200 για το δεύτερο, συν 100 για το κάθε παιδί».

Πρόσθετα, για το δώρο Χριστουγέννων, υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν τούτη τη στιγμή ούτε να εμπαίζουν τους εργαζόμενους και να συζητάνε για το πόσο πιο περικομμένο δώρο θα πάρουν, ούτε να πιέζουν τις μικρές επιχειρήσεις που ασφυκτιούν στο να είναι συνεπείς. Αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να αναλάβει να καλύψει το ίδιο το δώρο Χριστουγέννων στις πληττόμενες επιχειρήσεις».

Η κ. Αχτσιόγλου, σημείωσε στον “Alpha98,9” ότι «ένα τέτοιο πακέτο, δώρου Χριστουγέννων και εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, μπορεί να ενισχύσει πάνω από 5 εκατ. πολίτες αυτή την ώρα και, τουλάχιστον, ενόψει των Χριστουγέννων να τονωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η πρόταση που εμείς καταθέτουμε δημοσιονομικά είναι περίπου στα 2,3 δισ., είναι κάτι που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, έχει τα περιθώρια, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα».

Σχολιάζοντας όσα είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή επισήμανε ότι «πιέστηκε πάρα πολύ, δέχθηκε τα πυρά συνολικά της αντιπολίτευσης, για την αδράνεια που έχει επιδείξει και στην αντιμετώπιση της πανδημίας με όρους ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και στην οικονομία. Και ενώ χθες το πρωί ο υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι η κυβέρνηση δεν επεξεργάζεται τίποτα παραπάνω σε ό,τι αφορά ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει Χριστουγέννων, προφανώς υπό την πίεση που ασκήθηκε στον κ. Μητσοτάκη και από την συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός είπε ότι τάχα ήδη το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μία ενίσχυση».

Τόνισε, τέλος, ότι η κυβέρνηση «δεν κατανοεί ότι η υποστήριξη του κράτους στην πραγματική οικονομία σε περιόδους κρίσης δεν είναι χρήματα που πηγαίνουν σε μία μαύρη τρύπα», οι επιλογές της ΝΔ «ούτε την κοινωνία στηρίζουν όπως απαιτείται, αλλά και τα μακροοικονομικά μεγέθη χειροτερεύουν γιατί δεν συγκρατούν το ΑΕΠ».