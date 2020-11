Κοινωνία

Έλεγχοι για το lockdown: “βροχή” τα πρόστιμα και οι καταγγελίες

Οι κυριότερες παραβάσεις των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Τι έδειξαν τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη, 12.11.2020 συνολικά 68.711 ελέγχους και κατέγραψαν 2.116 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 248.850 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τρία καταστήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (67.685)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας 2. Μη αποστολή sms 3. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων κατά την μετακίνηση πεζών και οχημάτων, (σταθμοί διοδίων ,ΜΜΜ πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ), καθώς και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) Πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ και συνολικά 30 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καταστήματα στην Περιφέρεια Αττικής

β) Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ και συνολικά 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα (7.989) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Με την εφαρμογή των νέων έκτακτων μέτρων και του αυστηρότερου lock down, το οποίο τίθεται σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 21.00 τα μικτά κλιμάκια επικεντρώνουν τη δράση τους στην επιτήρηση των νέων μέτρων, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση για τον χρόνο ισχύος των μέτρων και του αντίκτυπου αυτών στο περιορισμό της διασποράς του SARS COV-2.