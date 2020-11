Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: αυξημένα κρούσματα σε νέες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" για περιοχές που έως τώρα δεν είχαν απασχολήσει. Πως επηρέασε την αύξηση των κρουσμάτων η συγκομιδή της ελιάς. Χαρδαλιάς: εξαιρετικά κρίσιμες οι επόμενες ημέρες...

Δυστυχώς το δεύτερο πανδημικό κύμα έχει κατακλύσει όλο τον κόσμο, και παρουσιάζει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία η Βάνα Παπαευαγγέλου, λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής επιστημόνων.

Κύρια χαρακτηριστικά της επιδημίας είναι η μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα και η αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές που δεν μας είχαν απασχολήσει έως τώρα, επισήμανε η κ. Παπαευαγγέλου και εξήγησε ότι πιθανά η έξαρση σε αυτές τις περιοχές να σχετίζεται με την συγκομιδή της ελιάς.

Επιπλέον, η λοιμωξιολόγος σημείωσε ότι συνεχίζεται η εκθετική αύξηση των εισαγωγών σε κλίνες covid αλλά και ΜΕΘ, δεδομένου ότι οι νοσηλευόμενοι έχουν διπλασιαστεί τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και τα επιδημιολογικά δεδομένα εξετάζονται με προσοχή καθημερινά, είπε η κ. Παπαευαγγέλου, η οποία επισήμανε ότι οι νέες εισαγωγές έχουν ως «αποτέλεσμα τη συνεχή πίεση στο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα». «Φαίνεται ότι μάλλον είμαστε στο πικ αυτού του δεύτερου κύματος» δήλωσε η κ. Παπαευαγγέλου.

«Σημαντική είναι και η αύξηση των ανθρώπων που χάθηκαν αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, ξεπερνώντας τα 250 άτομα, με ένα μέσο όρο για τις 7 ημέρες στα 39 άτομα την ημέρα» είπε η λοιμωξιολόγος. «Όμως η αύξηση των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ και των θανάτων είναι ανάλογη με την αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας. Δεν παρατηρείται δηλαδή καμία αυξημένη θνητότητα» εξήγησε το μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων.

«Η διάμεση ηλικία των ασθενών είναι στα 40 έτη» υπογράμμισε η κ. Παπαευαγγέλου και συμπλήρωσε «γιατί ο μεγάλος όγκος των ασθενών είναι μεταξύ 15 και 55 ετών». «Δυστυχώς σημαντικός αριθμός ενηλίκων 40 έως 60 ετών νοσηλεύονται σε ΜΕΘ σήμερα. Ταυτόχρονα όμως σημαντικός είναι και ο αριθμός των ασθενών, που νοσηλεύονται, με ηλικία άνω των 65 ετών και έτσι και αυτό συνηγορεί στην πρόβλεψη ότι το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται» τόνισε η λοιμωξιολόγος.

«Από την άλλη όμως σήμερα παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση στη Θεσσαλονίκη» δήλωσε η κ. Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι «προφανώς συνεχίζουμε να βλέπουμε πολλά νέα κρούσματα γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Όμως υπάρχει μια μείωση του ρυθμού αύξησης και άρα φαίνεται ότι τα μέτρα αρχίζουν να αποδίδουν». «Επειδή έχουμε βέβαια πολλά ενεργά κρούσματα στη Βόρειο Ελλάδα, αναμένουμε αύξηση των νοσηλεύομενων τις επόμενες εβδομάδες» σημείωσε η καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ.

Χαρδαλιάς: Οι επόμενες ημέρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες

Το απόλυτο στοίχημα είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων, τόνισε σε ήπιους τόνους ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες, εξαιρετικά κρίσιμες, σημείωσε και επισήμανε πως για να καταφέρουμε να ανακοπεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το κλειδί είναι να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις.

Υπενθύμισε ότι από σήμερα οι μετακινήσεις από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί, επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και για συνοδεία κατοικίδιου ζώου σε βόλτα σε κοντινή απόσταση από την οικία μας.

Κατά αντιστοιχία, επισήμανε, προσαρμόζεται και το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων, των φαρμακείων, των συνεργείων αυτοκινήτων, τα οποία θα κλείνουν στις 20:30.

Διευκρίνισε εκ νέου ότι η παράδοση κατοίκων (delivery) θα επιτρέπεται και μετά τις 9 το βράδυ, μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Επίσης, επιτρέπεται κι η παραλαβή από τα καταστήματα (take away) και γίνεται μόνο στο πλαίσιο ενός από τους προβλεπόμενους λόγους κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης.