Κόσμος

Σοκ στην Δανία από την θανάτωση εκατομμυρίων μινκ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα νεκρά ζώα. Τεράστια η καταστροφή για τους εκτροφείς που μολύνθηκαν από τα ζώα, με μετάλλαξη του Covid.