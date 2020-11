Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: αίτημα για αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΔΔ ζητά την άμεση πλήρη αναστολή λειτουργίας τους λόγω «της ιδιαίτερα δύσκολης και επικίνδυνης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί».

Με επείγουσα επιστολή της προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και Υγείας, Βασίλη Κικίλια, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) ζητά την άμεση πλήρη αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και Λάρισας, λόγω «της ιδιαίτερα δύσκολης και επικίνδυνης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στους δύο νομούς επιδημιολογικά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διασποράς του COVID-19».

Την ίδια στιγμή, η ΕΔΔ ζητά να εκδικάζονται μόνο με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία, τα αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, οι αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, καθώς και οι αντιρρήσεις «σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020».

Τέλος, η Ένωση ζητά να ανασταλούν πλήρως όλες οι δικαστικές και νόμιμες προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.

Οι δύο περιοχές βρίσκονται στο "κόκκινο" όσον αφορά στα κρούσματα, καθώς μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκαν 725 νέα κρούσματα και στη Λάρισα 197.