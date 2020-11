Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στις αρχές του 2021 οι πρώτες δόσεις εμβολίου στη χώρα μας

«Εκπονείται επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού», δήλωσε ο Κοντοζαμάνης.

Στις αρχές του νέου έτους θα έχουμε τις πρώτες δόσεις εμβολίου για την Covid-19 στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζομάνης και εξηγεί ότι ήδη εκπονείται επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, «η συμμετοχή της Ελλάδας στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια σε συνδυασμό με την πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαπραγματεύεται και συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφαλίζει την επάρκεια στην κάλυψη του πληθυσμού».

Όπως σημειώνει, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με τις εταιρείες Pfizer και Biontech, AstraZeneca, Sanofi and Johnson & Johnson για τα πειραματικά τους εμβόλια και βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Moderna, CureVac και Novavax για την εξασφάλιση και των δικών τους πειραματικών εμβολίων».

Η τελευταία συμφωνία αφορά το εμβόλιο που αναπτύσσουν οι φαρμακευτικές εταιρίες Pfizer και Biontech, το οποίο σκόρπισε παγκόσμια αισιοδοξία μετά την ανακοίνωση για αποτελεσματικότητα κατά 90%. Πρόκειται για την πρώτη ανάλυση στο μέσον της Φάσης 3.

Τι προβλέπουν οι συμφωνίες προαγοράς

Όπως αναφέρει ο κ. Κοντοζαμάνης ειδικά για το εμβόλιο των Pfizer και Biontech, η Συμφωνία Προαγοράς προβλέπει ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου με τη δυνατότητα επιπλέον προμήθειας 100 εκατομμυρίων δόσεων. «Της έγκρισης της συμφωνίας από την Κομισιόν έπεται η αποδοχή ή μη από τα κράτη μέλη εντός 5 ημερών και στη συνέχεια υπογράφεται η συμφωνία», διευκρινίζει ο υφυπουργός.

Εξηγεί ότι η διανομή του εμβολίου προς τα κράτη μέλη θα ξεκινήσει μόλις χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από την Κομισιόν κατόπιν έγκρισης και γνωμοδότησης από την αρμόδια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

«Καταρχάς, από τις συμφωνίες προαγοράς προσβλέπουμε στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου από τη μη παραγωγή ενός εμβολίου και την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών ποσοτήτων εμβολίων, σε συγκεκριμένο χρόνο. Η κάθε συμφωνία περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό δόσεων. Η κατανομή στα κράτη-μέλη γίνεται σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση όλων των κρατών στα εμβόλια. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διασφαλίζει ικανές και επαρκείς ποσότητες για κάθε χώρα», τονίζει ο υφυπουργός Υγείας.

Διαπραγμάτευση για την τιμή των εμβολίων

Ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρει ότι «η διαπραγμάτευση της ΕΕ αφορά και την τιμή προμήθειας των εμβολίων. Η δε τελική τιμή κάθε εμβολίου είναι ενιαία για όλα τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει στο κόστος κτήσης των εμβολίων, αφού χρηματοδοτεί, μέσω του ESI, την ανάπτυξη τους. Η χρηματοδότηση αυτή θεωρείται προκαταβολή των εμβολίων, που στην ουσία θα αγοράσουν τα κράτη-μέλη».

Εμβολιαστικό σχέδιο

Το επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού ήδη εκπονείται, λέει ο κ. Κοντοζαμάνης, κατόπιν των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και άλλων αρμόδιων φορέων. Περιλαμβάνει τόσο τη διάθεση και διανομή των εμβολίων στη χώρα μας όσο τον εμβολιασμό του πληθυσμού, την καταχώρηση των δεδομένων εμβολιασμού σε μητρώο καθώς και τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης.