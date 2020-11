Κοινωνία

Κορονοϊός: Τι θα γίνει με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι, παρουσία των Υπουργών Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών.

Στις 12:00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Μαραθώνια ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής των επιστημόνων, η οποία - σύμφωνα με πληρηφορίες - εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση να κλείσουν όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στις επιβαρυμένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις από και προς τα σχολεία. Παράλληλα, οι ειδικοί εισηγούνται να παραμείνουν ανοιχτά τα ειδικά σχολεία, όπως είχε γίνει και στο πρώτο lockdown.