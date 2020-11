Κοινωνία

Lockdown: η εισήγηση των λοιμωξιολόγων για τα σχολεία

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας. Ποιο το σκεπτικό της εισήγησης των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Τι θα γίνει με παιδικούς σταθμούς και ειδικά σχολεία.

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 19.00 η μαραθώνια συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η λειτουργία ή μή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν ομόφωνα να κλείσουν όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στις επιβαρυμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις από και προς τα σχολεία.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι θα πράξει η κυβέρνηση για τους παιδικούς σταθμούς, καθώς λειτουργούν με ευθύνη των δήμων και δεν περιλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, οι ειδικοί εισηγούνται να παραμείνουν ανοιχτά τα ειδικά σχολεία, όπως είχε γίνει και στο πρώτο lockdown.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποσταλεί στον πρωθυπουργό η εισήγηση των λοιμωξιολόγων, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από την υπουργό Παιδείας το Σάββατο.