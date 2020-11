Κόσμος

“U.S. at a crossroads”: η “επόμενη ημέρα” από τις εκλογές στις ΗΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνες καθηγητές σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, αναλύουν την πραγματικότητα και τις προοπτικές για την παγκόσμια υπερδύναμη.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις προοπτικές της πρώτης οικονομίας του πλανήτη, μετά από τις εκλογές και την επερχόμενη αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, ήταν η συζήτηση που διοργάνωσε το «Delphi Economic Forum».

Με συντονιστή τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 και Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνο Φίλη, ακόμη τέσσερις Έλληνες, εξέχοντες καθηγητές που διαπρέπουν σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ανέλυσαν το σημερινό τοπίο, τα διακυβεύματα, τα κρίσιμα ορόσημα και τους δρόμους που διανοίγονται για το μέλλον της κραταιάς υπερδύναμης, που επηρεάζει καθοριστικά τις περισσότερες χώρες του πλανήτη.

Στην συζήτηση συμμετείχαν, με καίριες παρατηρήσεις, οι:

David Paleologos, Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Suffolk

Ioannis D. Evrigenis, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Tufts

Elisabeth H. Prodromou, Επισκέπτρια Bοηθός Καθηγήτρια Διαχείρισης Κρίσεων στο Πανεπιστήμιο Tufts

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής της Έδρας Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής», στο Fletcher School of Law and Diplomacy, του Πανεπιστημίου Tufts.

Παρακολουθήστε εδώ την συζήτηση: