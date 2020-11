Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετικός ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αψηφώντας τις συστάσεις των γιατρών, έφυγε από το νοσοκομείο.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος.Το δήλωσε σήμερα προσερχόμενος στο Νοσοκομείο Ρίου, συνοδεύοντας τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο, ο οποίος παρέμεινε για νοσηλεία (έχει κορονοϊό).

Οι γιατροί κάλεσαν τον Αμβρόσιο να παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει προβλήματα με την υγεία του, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Υπέγραψε χαρτί οικειοθελούς αποχώρησης.

Για το θέμα έχει ενημερωθεί και ο Yπουργός Υγείας, αλλά και ο Yφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο Μητροπολίτης παραμένει σε καραντίνα σπίτι του, ενώ το τεστ το έκανε σε ιδιωτικό κέντρο.

Πηγή: flamis.gr