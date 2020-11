Οικονομία

Σταϊκούρας: στο τέλος του έτους οι αποφάσεις για παράταση στα τέλη κυκλοφορίας

Ο ΥΠΟΙΚ δεν απέκλεισε να υπάρξει μείωση στα τέλη κυκλοφορίας. Τι είπε για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Προς το τέλος του έτους θα αποφασιστεί το ενδεχόμενο παράτασης στην προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι αυτήν τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι το θέμα της μείωσής τους. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι και αυτό αποτελεί ένα στοιχείο προς αξιολόγηση, καθώς κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν κλειστές επιχειρήσεις επιβαρύνονται και από τέλη κυκλοφορίας. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, ανέφερε επίσης ότι έως την προσεχή Παρασκευή που θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε, θα ληφθεί μέριμνα για ομάδες που δεν έχουν στηριχθεί επαρκώς έως σήμερα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα επιδόματα αναστολών να παραταθούν και τον Δεκέμβριο, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πανδημία. Εξήγησε δε, πως η τροπολογία για την αναστολή των επιταγών για 75 ημέρες δεν περιλαμβάνει μόνον τους κλάδους που έκλεισαν με κρατική εντολή, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη πτώση τζίρου, άνω του 50%. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη να διευρυνθούν με υπουργική απόφαση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σημείωσε. Όσον αφορά στην «επιστρεπτέα προκαταβολή 4», ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί «τις επόμενες ώρες ή ημέρες» και στόχος είναι να ανοίξει η πλατφόρμα στο τέλος της επόμενης ή στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας και να εκταμιευθούν οι πόροι εντός του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η «επιστρεπτέα προκαταβολή» είναι το βασικό εργαλείο στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ και στην τέταρτη φάση αναμένεται να μπουν επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εντός του 2020. Επίσης τόνισε ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση στηρίζει όσους είναι συνεπείς στις πληρωμές με το πρόγραμμα «Γέφυρα», για το οποίο χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για την κρατική επιδότηση. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, τονίζοντας τη σημασία να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα κουλτούρα πληρωμών. Για το επίδομα πετρελαίου, δήλωσε πως γίνεται προσπάθεια να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Επιχειρούμε να γίνει μέσα στον Νοέμβριο», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «τρέχουν παράλληλα πολλές άλλες πλατφόρμες», όπως της επιστρεπτέας και των ενοικίων. Ειδικά για το θέμα των ενοικίων, είπε, «δεν πέτυχε η προαιρετική μείωση των ενοικίων, δεν είδα μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών στην πλατφόρμα». Έτσι, δήλωσε ότι το εν λόγω μέτρο τελικά θα αφορά μόνον στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και πλέον «επανερχόμαστε στην υποχρεωτικότητα», η οποία προς το παρόν καλύπτει τον Νοέμβριο, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες. Τέλος, αναφορικά με τη λήψη μόνιμων μέτρων επανέλαβε ότι η «γραμμή» της ΕΕ είναι για μέτρα προσωρινής διάρκειας, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα, οι μειωμένοι ΦΠΑ κ.λπ. Ωστόσο σημείωσε ότι για το 2021 «κάποιες από αυτές τις μειώσεις προσδοκούμε ότι θα μπορέσουμε να τις μονιμοποιήσουμε».